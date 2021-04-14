لبنان

شرطة بلدية القاع أزالت مخالفة بناء شيّدها نازحون على أملاك البلدية

Lebanon 24
14-04-2021 | 19:24
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قامت شرطة بلدية القاع بمؤازرة قوة من مخفر درك القاع بإزالة مخالفة بناء على أملاك البلدية بمشاريع القاع، قام بتشييدها بعض النازحين السوريين، وهي كناية عن حوش لتربية المواشي.

وشدد رئيس المجلس البلدي المحامي بشير مطر على "تطبيق القوانين المرعية الإجراء وضرورة الإلتزام بها|، إن كان من السوريين او من اللبنانيين، وعدم تشييد بناء غير شرعي وعدم إستصلاح الأراضي والتعدي عليها، تحت أي ظرف كان، وإلا سيتعرض مرتكب المخالفة لإزالة مخالفته والمساءلة القانونية".
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