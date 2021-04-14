لبنان

مرتضى نعى رينيه ديك: ستفتقد الساحة الفنية إحدى أهم رائدات المسرح اللبناني والعربي

Lebanon 24
14-04-2021 | 20:55
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غرد وزير الثقافة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى عبر حسابه على "تويتر": "بوفاة الممثلة اللبنانية المخضرمة رينيه ديك، ستفتقد الساحة الفنية اللبنانية بشكل عام والمسرح اللبناني والعربي بشكل خاص احد أهم رائداته التي أغنت بمشاركاتها الدرامية وأعمالها التلفزيونية الذاكرة الفنية اللبنانية وتركت بصمة مميزة لن تمحى برحيلها بل ستبقي ذكرها حاضرا بيننا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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