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لبنان
الحريري في موسكو وهذه لقاءاته
Lebanon 24
14-04-2021
|
21:07
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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري البيان التالي:
"وصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من المسؤولين.
وقد أقيم للرئيس الحريري استقبال رسمي في مطار موسكو، حيث كان على رأس مستقبليه الممثل الخاص للرئيس بوتين في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونائب رئيس التشريفات في الحكومة الروسية السفير كوزنيسوف والسفير اللبناني في موسكو شوقي أبو نصار والمبعوث الخاص للرئيس الحريري إلى روسيا جورج شعبان".
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