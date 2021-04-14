لبنان

بعد خطفها...شعبة المعلومات تنقذ الفتاة القاصر

Lebanon 24
14-04-2021 | 21:38
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أكد الإعلامي جو معلوف عبر تويتر أن "شعبة المعلومات استطاعت إنقاذ الفتاة القاصر(نادين نديم الحاج) ممن قام بخطفها وستسلم لأهلها بعد قليل".

وكان قد نشر قبلها على تويتر:
نتابع قضية القاصر مع الاجهزة الامنية المعنية التي تعمل على إعادتها لأهلها بالرغم من محاولة والد من قام بخطفها التفاوض مع الاهل وتحديد شروط مخالفة لحقوق القاصرين لتسليمها ونتأمل أن تعود إلى بيتها في القريب العاجل

 

شعبة المعلومات استطاعت إنقاذ الفتاة القاصر ممن قام بخطفها وستسلم لأهلها بعد قليل https://t.co/RqsBVtTnpu

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