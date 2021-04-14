بعد خطفها...شعبة المعلومات تنقذ الفتاة القاصر

أكد الإعلامي جو معلوف عبر تويتر أن "شعبة المعلومات استطاعت إنقاذ الفتاة القاصر(نادين نديم الحاج) ممن قام بخطفها وستسلم لأهلها بعد قليل".



وكان قد نشر قبلها على تويتر:

نتابع قضية القاصر مع الاجهزة الامنية المعنية التي تعمل على إعادتها لأهلها بالرغم من محاولة والد من قام بخطفها التفاوض مع الاهل وتحديد شروط مخالفة لحقوق القاصرين لتسليمها ونتأمل أن تعود إلى بيتها في القريب العاجل

شعبة المعلومات استطاعت إنقاذ الفتاة القاصر ممن قام بخطفها وستسلم لأهلها بعد قليل https://t.co/RqsBVtTnpu

— joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) April 14, 2021

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد عممت صورة الفتاة وأشارت إلى أنها غادرت بتاريخ 11-04-2021، منزل ذويها الكائن في بلدة المنصورية / الشارع العام، ولم تعُد.

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