رسالة من الاتحاد العام لعمال فلسطين لأسامة سعد

تلقى الأمين العام "للتنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، رسالة مواساة وتضامن من الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين عبدالقادر عبدالله في الذكرى السنوية الاولى لرحيل المناضل محمد ظاهر.