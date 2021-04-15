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لبنان
العثور على أشلاء جثة على طريق المطار القديم
Lebanon 24
15-04-2021
|
00:07
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تمّ العثور على اشلاء جثة خلف ملعب كلاسيكو على طريق المطار القديم.
وقد كشف الطبيب الشرعي عليها بحضور القوى الامنية.
وبحسب المصادر ان هذه الاشلاء تعود للإمرأة التي عثر على بعض من اجزائها منذ حوالي 5 ايام.
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