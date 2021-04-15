العثور على أشلاء جثة على طريق المطار القديم

تمّ العثور على اشلاء جثة خلف ملعب كلاسيكو على طريق المطار القديم.

وقد كشف الطبيب الشرعي عليها بحضور القوى الامنية.

وبحسب المصادر ان هذه الاشلاء تعود للإمرأة التي عثر على بعض من اجزائها منذ حوالي 5 ايام.