لبنان

العثور على أشلاء جثة على طريق المطار القديم

Lebanon 24
15-04-2021 | 00:07
A-
A+
Doc-P-812989-637540434683924516.jpg
Doc-P-812989-637540434683924516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمّ العثور على اشلاء جثة خلف ملعب كلاسيكو على طريق المطار القديم.
وقد كشف الطبيب الشرعي عليها بحضور القوى الامنية.
وبحسب المصادر ان هذه الاشلاء تعود للإمرأة التي عثر على بعض من اجزائها منذ حوالي 5 ايام.
مواضيع ذات صلة
إنفجار لم يهز ضمائرهم.. الليدي كوكرن: جميلة وشجاعة حتى الموت تحت ركام بيروت
lebanon 24
15/04/2021 06:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة عن مرفأ بيروت.. تحايل شركة بريطانية قد يحل لغز الموت!
lebanon 24
15/04/2021 06:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيل في بيروت: لا سياسة اميركية واضحة بعد تجاه لبنان
lebanon 24
15/04/2021 06:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة جديدة في مطار بيروت (صور)
lebanon 24
15/04/2021 06:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24

موت

بيروت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-04-15
05:59 | 2021-04-15
06:33 | 2021-04-15
06:25 | 2021-04-15
06:25 | 2021-04-15
06:23 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website