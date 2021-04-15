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Lebanon 24
15-04-2021 | 00:09
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يشكو نائب جنوبي من التعامل الرسمي والحليف معه، في عز الأزمة التي تنعكس صعوبات مكشوفة في مدينة كبرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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