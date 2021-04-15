لبنان

إحباط عملية بيع مخدرات في الميناء

Lebanon 24
15-04-2021 | 00:12
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تمكنت دورية من مخابرات الجيش اللبناني من احباط عملية بيع مخدرات وتوقيف احد التجار و يدعى "م.ي" بالجرم المشهود في مدينة الميناء طرابلس خلف المساكن الشعبية اثناء عملية بيعه المخدارت ل ٥ شبان اوقفوا داخل سيارة وهم المدعو: "ل.ج" و "ك.ب" و "ج.م" و "ك.ك" و "غ.ج"

وقد أُحيل على اثرها الموقوفون جميعهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

فيما عملت دورية من مخابرات الجيش اللبناني لاحقاً على مداهمة منزل "م.ي" في مدينة الميناء. وقد عُثِر على ميزان وكمية من المخدرات، حيث تم مصادرة جميع المضبوطات.
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