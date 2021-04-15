عون يتواصل مع الأمم المتحدة في ملفّ ترسيم الحدود

نُقِلَ عن اوساط الرئيس ميشال عون أنه "يتواصل مع الأمم المتحدة ومع الجانب الاميركي في ملفّ ترسيم الحدود، و"لا يُزايدنَّ أحدٌ عليه في موضوع السيادة والحقوق اللبنانية، فهو لا يزال على موقفه ولكنه يُريد فقط موافقة مجلس الوزراء ليتحمّل الجميع مسؤوليته. ولن يدفع أحد عون إلى ارتكاب خطأ قانوني ودستوري".على خط آخر فهم من المصادر نفسها، أن "وكيل وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل سيستوضح من رئيس الجمهورية اليوم حول العقبات التي تحول دون تأليف حكومة جديدة ويشدّد على عدم إهدار الفرصة والسعي لتشكيل الحكومة وإنجاز الإصلاحات".