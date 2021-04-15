لبنان

تهديد عمداء

Lebanon 24
15-04-2021 | 04:20
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في الاجتماع الاخير مع العمداء هدد رئيس الجامعه اللبنانية باقالة اي عميد لا يلتزم توجيهاته علماً ان قانون الجامعة ينص على ان "يدير الجامعه رئيسها ومجلسها" 
المصدر: النهار
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الجامعة اللبنانية

العمداء

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