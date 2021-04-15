لبنان

مواعيد بعد اللقاح

Lebanon 24
15-04-2021 | 04:22
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لوحظ أنّ تناول بعض الزعامات والقيادات السياسية اللقاح دفعهم إلى تحديد مواعيد في دول أوروبية وعربية سبق ان تأجلت أشهراً 
المصدر: النهار
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