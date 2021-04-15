لبنان

خلاف في إحدى اللجان النيابية

Lebanon 24
15-04-2021 | 04:48
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شهدت إحدى اللجان النيابية انقساماً بين النواب حيال هبة من الدولة الألمانية مخصصة لقطاع المياه ودمج النازحين، على خلفية تخصيصها لغير الغاية المرجوة من الجهة المانحة.
المصدر: نداء الوطن
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