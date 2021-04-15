لبنان

نصيحة هيل: حكومة "بالتي هي أحسن"

Lebanon 24
15-04-2021 | 05:59
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كتبت " نداء الوطن": لموضوع الترسيم"نصيحة" أخرى سيسمعها اليوم رئيس الجمهورية، ومن خلف "حائط" مكتبه رئيس "التيار الوطني الحر" الذي استثناه هيل من لقاءاته باعتباره مدرجاً على قائمة العقوبات الأميركية، حاله كحال "حزب الله".

في الشق الحكومي، كشفت مصادر مواكبة لزيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أنه "غاص في تشريح تداعيات الأزمة القائمة مع المسؤولين الذين التقاهم (أمس) وعبّر عن قلق بلاده المتزايد إزاء خطر انهيار المؤسسات في لبنان تحت وطأة الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه"، ومن هذا المنطلق، كان تشديده على وجوب الدفع باتجاه تشكيل حكومة "بالتي هي أحسن وفي أسرع وقت ممكن ولو كانت غير مكتملة المواصفات بالكامل، لأنّ ملف التشكيل بات يسابق الانهيار التام على كافة الصعد، الأمر الذي أصبح يحتّم وجود حكومة فاعلة تبادر فوراً إلى تنفيذ الإصلاحات الملحّة إيذاناً ببدء وصول المساعدات الخارجية إلى لبنان"، وعلى هذا الأساس، حضّ هيل كل الاطراف على "المبادرة والتحرك لتشكيل حكومة سريعاً"، مشيراً إلى أنّ واشنطن تتعاطى مع الحكومة "وفق برنامجها وبنودها الاصلاحية، وهذه مسألة طارئة بالنسبة للبنان لا سيما وأنّ التقارير الواردة عن الوضع اللبناني أصبحت مقلقة للغاية
المصدر: نداء الوطن
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