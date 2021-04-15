تحذير استخباراتي: "حزب الله" ينوي استهداف مصالح أميركية

خصص التقرير السنوي الخاص بتقييم المخاطر لعام 2021 الذي تعده أجهزة الإستخبارات الأميركية، فقرة للتحذير من الخطر المتأتي عن كيانات كـ"داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" على المصالح الأميركية، داعياً إلى ضرورة مواصلة الضغوط عليها.

وفي حين كشف التقرير الاستخباراتي أنّ "حزب الله" يسعى لتطوير "قدراته الإرهابية لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة"، حذر في هذا السياق من "احتمال شن "حزب الله" اللبناني هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها"، وأضاف: "نتوقع من "حزب الله"، بالتنسيق مع إيران والجماعات الشيعية المسلحة الأخرى، مواصلة تطوير قدراته الإرهابية كوسيلة ردع وخيار انتقامي ضد خصومه"، موضحاً أنّ "حزب الله" يحتفظ بالقدرة على "استهداف المصالح الأميركية، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل لبنان وخارجه، وبدرجة أقل داخل الولايات المتحدة".

(نداء الوطن)