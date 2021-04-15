18
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الجسر لـ"نداء الوطن": تعديل المرسوم 6433 من الضروريات ولكن...
Lebanon 24
15-04-2021
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقّف النائب سمير الجسر عند الغموض الذي واكب تعديل المرسوم الرقم 6433 المتعلّق بترسيم الحدود البحرية ، وفي ظل المطالبات المستمرة للرئيس حسان دياب بالدعوة الى عقد جلسة لإصدار المرسوم، أكد الجسر لـ"نداء الوطن" انه في المبدأ يمكن لمجلس الوزراء المستقيل، وسنداً للمادة 64 فقرة 2 من الدستور أن ينعقد في القرارات الاساسية، أو لتسيير مرفق عام، إذ لا يمكن تعطيل دورة الحياة في البلاد، لكن ليس هناك من آلية ما ترغم رئيس الوزراء للدعوة ولا الوزراء المستقيلين على الاجتماع. فصحيح أن تصريف الاعمال لا يستدعي دعوة حكومة بشكل دوري أو عقدها من أجل البحث في الأمور اليومية أو الروتينية، لكن النص الدستوري يتكلم على أن الحكومة تمارس صلاحياتها... بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، وهذا يعني الحكومة وهي مجتمعة، وليس فقط كل وزير في وزارته، أي تستطيع الحكومة أن تجتمع عند وجود مصلحة أساسية.. وهناك سوابق عدة حصلت في هذا الاطار، من مثلها ما جرى إبان الازمة الشهيرة في ظل حكومة الرئيس رشيد كرامي المستقيلة، يوم عقد جلسة لإقرار الموازنة لأنه كقاعدة "لا إنفاق من خارج الموازنة".
وإذ نبّه الجسر الى خطورة وعدم دستورية اصدار مراسيم تحتاج لقرار من مجلس وزراء من دون قرار صادر عن المجلس، اعتبر أن الموازنة من القضايا الاساسية التي تتطلب انعقاد حكومة تصريف الاعمال. كما ان تعديل المرسوم 6433 من الضروريات لكن الامر الملفت والمقلق والذي يمكن ان تكون له تداعيات على لبنان هو انسحاب الاسرائيليين من مفاوضات الترسيم، بعد رفضهم التعديل الحاصل في موقف الوفد اللبناني داخل جلسة التفاوض غير المباشر معهم".
وفي ظل هذه الصورة، أبدى الجسر خشيته "من الجزء الخفي مما يحدث، ويكمن في ترسيم الحدود البحرية، سواء مع اسرائيل او مع سوريا لاستخراج النفط والغاز"، ففي اعتقاده "كل الضغوط التي تمارس على لبنان، من حصار وفوضى، خلفيتها الحقيقية تكمن في الترسيم، وبالتالي فإن كل ما يجري في المنطقة ولبنان من عام 2011 الى اليوم يختصر بكلمتين: نفط وغاز".
تابع
الأكثر قراءة
لبنان 2021.. هذا ما تشتريه 10 آلاف ليرة (صور)
Lebanon 24
لبنان 2021.. هذا ما تشتريه 10 آلاف ليرة (صور)
12:30 | 2021-04-14
14/04/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانية ابنة سفير في طريقها نحو فريق بايدن.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
لبنانية ابنة سفير في طريقها نحو فريق بايدن.. وهذه التفاصيل
15:30 | 2021-04-14
14/04/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة حارة ستضرب لبنان هي الأولى لهذا الموسم.. الحرارة ستصل إلى 30 !
Lebanon 24
موجة حارة ستضرب لبنان هي الأولى لهذا الموسم.. الحرارة ستصل إلى 30 !
10:11 | 2021-04-14
14/04/2021 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"نادين" الشابة القاصر المفقودة من منزل ذويها إبنة إعلامية شهيرة.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)
Lebanon 24
"نادين" الشابة القاصر المفقودة من منزل ذويها إبنة إعلامية شهيرة.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)
15:12 | 2021-04-14
14/04/2021 03:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من مصرف لبنان.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
بيان هام من مصرف لبنان.. اليكم التفاصيل
13:37 | 2021-04-14
14/04/2021 01:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:30 | 2021-04-15
شو رح يعمل الرئيس عون؟ اليكم الاجابة
09:11 | 2021-04-15
تفجير قذائف في البحر بالروشة ابتداء من الساعة 11 صباحا.. لا تقتربوا!
09:00 | 2021-04-15
لماذ تتعمّدون أيهّا الحكّام إلهاء اللبنانيين بقشور الموز؟
08:45 | 2021-04-15
هكذا ردت أوساط كنسية على "الحملة العونية" على بكركي
08:15 | 2021-04-15
حكومة "مساكنة بالاكراه وخانقني لخانقك"
08:00 | 2021-04-15
ادارة بايدن "تفتح" الملف اللبناني وزيارة هيل اول الغيث
فيديو
فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )
Lebanon 24
فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )
13:00 | 2021-04-14
15/04/2021 09:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 87 عاما.. إقامة صلاة رمضان في آيا صوفيا (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 87 عاما.. إقامة صلاة رمضان في آيا صوفيا (فيديو)
11:00 | 2021-04-14
15/04/2021 09:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
21:00 | 2021-04-13
15/04/2021 09:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact