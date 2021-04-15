لبنان

مشاريع بملايين الدولارات تدرس... هذا ما يحضر لاعداة اعمار المرفأ

Lebanon 24
15-04-2021 | 06:23
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بعد ثمانية أشهر على انفجار بيروت المروع، تتطلع شركات عالمية على وقع تنافس بين حكومات خارجية وتوقع استثمارات بمليارات الدولارات، إلى مشروع إعادة اعمار المرفأ الذي دمّر بشكل شبه كامل. لكن المهمة تبقى صعبة لا سيما في ظل استمرار تخلّف المسؤولين اللبنانيين عن توفير البيئة المناسبة من شفافية وإصلاحات ملحة لإطلاق العملية.

لكن شركات ألمانية استبقت الأمور، وأعلن ممثلون عنها من بيروت الجمعة مشروعاً ضخماً تبلغ قيمته 30 مليار دولار لإعادة إعمار المرفأ والمناطق المتضررة في محيطه.


وتطمح الخطة التي تمتد على نحو 20 عاماً، إلى إبعاد غالبية أنشطة المرفأ عن وسط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر تضرراً فيه إلى منطقة سكنية تضم شققا بأسعار مقبولة ومساحات خضراء وشواطئ.

وشكّل حجم المشروع المدعوم من الحكومة الألمانية، عامل مفاجأة لكثيرين وجدوا أنه يطمح لإعادة إعمار بيروت ولا مرفأها فقط.

كما وضعت شركة "سي أم أا - سي جي أم" الفرنسية العملاقة رؤيتها الخاصة أيضاً لمستقبل المرفأ.

وقدّرت الشركة كلفة المرحلتين الأولى والثانية بين 400 و600 مليون دولار، وفق دقاق الذي يقول إن شركته "ستموّل نصف الكلفة من أموالها الخاصة"، مشيراً إلى أن المشروع يلقى اهتمام "50 شركة ومؤسسة عالمية".
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