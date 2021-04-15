مشاريع بملايين الدولارات تدرس... هذا ما يحضر لاعداة اعمار المرفأ

بعد ثمانية أشهر على انفجار بيروت المروع، تتطلع شركات عالمية على وقع تنافس بين حكومات خارجية وتوقع استثمارات بمليارات الدولارات، إلى مشروع إعادة اعمار المرفأ الذي دمّر بشكل شبه كامل. لكن المهمة تبقى صعبة لا سيما في ظل استمرار تخلّف المسؤولين اللبنانيين عن توفير البيئة المناسبة من شفافية وإصلاحات ملحة لإطلاق العملية.
لكن شركات ألمانية استبقت الأمور، وأعلن ممثلون عنها من بيروت الجمعة مشروعاً ضخماً تبلغ قيمته 30 مليار دولار لإعادة إعمار المرفأ والمناطق المتضررة في محيطه.
كما وضعت شركة "سي أم أا - سي جي أم" الفرنسية العملاقة رؤيتها الخاصة أيضاً لمستقبل المرفأ.