لبنان

لقاءات في السفارة الاميركية هذه تفاصيلها

Lebanon 24
15-04-2021 | 06:33
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ذكرت" الجمهورية" انه "في الوقت الذي التقى فيه دايفيد هيل ليل امس مجموعة من الاصدقاء، فهو سيستكمل هذه الإتصالات في جلسة لاحقة تُعقد مساء اليوم في السفارة الاميركية، حيث يلتقي مجموعة من المؤثرين في الرأي العام وسفراء متقاعدين واصدقاء.

وقالت مصادر معنية، انّ هذه اللقاءات ستتوّج الجولة الثانية العلنية المنتظرة اليوم، والتي ستبدأ باكراً بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد عون، قبل ان يلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» فرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وتردّد عن احتمال عقد لقاء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

المصدر: الجمهورية
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