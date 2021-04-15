لبنان

تواصل بين بعبدا والسرايا وهذا "جو" دياب

Lebanon 24
15-04-2021 | 06:38
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في تطور يتيم يتصل بمصير مرسوم تعديل المرسوم 6433، علمت «الجمهورية»، انّ تواصلاً جرى امس بين بعبدا والسرايا، في محاولة للإسراع بنيل موافقة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على دعوة الرئيس عون لعقد جلسة لمجلس الوزراء من دون جدوى.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة، انّ دياب لم يعط جواباً ايجابياً بعد على هذه الدعوة، ودعا الى التريث بطريقة يمكن ان تؤدي الى التملّص من تلبيتها، بعدما ذكرت مصادره انه سبق له ان رفض عقد جلسات للبت بقضايا تعدّ اكثر أهمية من هذه المسألة، ومنها البت بالموازنة للعام 2021، مع العلم انّ الآلية المتبعة اسفرت عن اصدار عشرات المراسيم التي تفوق مرسوم تعديل الحدود بأهميتها وما رتبته على حكومة تصريف الاعمال.
 
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