لبنان

هذه الطرق الجبلية مقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
15-04-2021 | 07:11
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة حاليا بالثلوج هي:
- عيون السيمان - حدث بعلبك
- عيناتا - الارز
- لاسا - العاقورة
- جرد مربين - الهرمل
- المنيطرة - حدث بعلبك
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