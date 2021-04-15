لبنان

ادارة بايدن "تفتح" الملف اللبناني وزيارة هيل اول الغيث

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-04-2021 | 08:00
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شكل اعلان وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل ان زيارته لبنان "تأتي بناءً على طلب وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن" اول مفاجئة احدثها الديبلوماسي الاميركي ، بعدما روجّت  غالبية الاخبار انه قصد لبنان ضمن جولة وداعية على دول المنطقة مع قرب  انتهاء مهامه الرسمية.

 

وجاءت المعلومات اللاحقة ان هيل يزور لبنان حصرا لثلاثة ايام ولن يقوم بجولة في المنطقة، لتؤكد اكثر فاكثر بداية اهتمام جدي للادارة الاميركية الجديدة بالملف اللبناني.

 

ووفق مصادر متابعة لزيارة هيل فهو "لا يحمل معه ما يشير الى مسعى اميركي معين او مبادرة وانما عرض الخطوط الأساسية لسياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه المنطقة ولبنان ، مؤكدا انّ لبنان ما زال يحتل مكانه في جدول اهتمامات واولويات ادارة الرئيس جو بايدن، والنقطة الاساس هي التعبير الملموس عن دعم الادارة الاميركية للشعب اللبناني وتطلعاته، مجددا التشديد على دعم الاستقرار في لبنان وتنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة والتعاون مع الجيش وضرورة أن يتم تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن".

 

وتوقع مصدر ديبلوماسي مطلع" ان يكون الحضور الاميركي في الملف اللبناني، اكثر زخماً مما كان عليه في الاشهر الاخيرة، خصوصا في ملفي الحكومة وترسيم الحدود"، لافتا في الوقت ذاته الى تنسيق اميركي مع الاوروبيين، والى ان الأميركيين ليسوا بعيدين عن الإجراء الفرنسي الضاغط على معطّلي الحل في لبنان، وفضلاً عن انّهم، أي الاميركيون، لم يُخرجوا من دائرة العقوبات التي قد تصدر في اي لحظة، ضد بعض الشخصيات".

 

المصدر: لبنان 24

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