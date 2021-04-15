لبنان

هكذا ردت أوساط كنسية على "الحملة العونية" على بكركي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-04-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-813076-637540730620895544.jpg
Doc-P-813076-637540730620895544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أبدت مصادر كنسية مسؤولة أسفها للحملة التي شنها انصار "التيار الوطني الحر" قبل ايام على البطريرك الماروني، على خلفية موقفه الداعي الى اولوية تشكيل الحكومة على ملف التدقيق الجنائي.

 

وقالت الأوساط "ليست المرة الاولى التي يتم استهداف موقف بكركي من اكثر من طرف، ولكن "ولاد الكنيسة" تجاوزوا كل الحدود بما فعلوه من حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحديثهم المزعوم بمواضيع لم يجرؤ اكثر المعارضين لبكركي على  مقاربتها، وهذا امر معيب يدل على وقاحة وتراجع المستوى الاخلاقي لديهم بشكل كبير".

 

وقالت المصادر "بكركي هي لجميع اللبنانيين ومواقفها وطنية صافية، ولكن المفارقة ان مناصري التيار الوطني الحر، وغيرهم ايضا من ابناء الكنيسة او ابناء الطوائف الاخرى يتعاطون مع مواقف صاحب الغبطة" على القطعة"، فإذا كان موقفه يناسبهم يهلّلون له وإذا كان لا يناسبهم يشتمونه ويتطاولون عليه. لكن هناك حدوداً للانتقاد السياسي، والأمور تخطّت كلّ الحدود".

 

ورفضت المصادر الرد على سؤال يتعلق بما تردد "ان الحملة العونية على البطريرك كانت بقرار قيادي"، مكتفية بالقول " الله يهديهم وينير عقولهم".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:48 | 2021-04-15
11:44 | 2021-04-15
11:30 | 2021-04-15
11:11 | 2021-04-15
11:08 | 2021-04-15
11:00 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website