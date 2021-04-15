هيل من بعبدا: هناك إمكانيّة لتشكيل حكومة قادرة على وقف الإنهيار

استقبل رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، صباح اليوم في قصر بعبدا، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، مع الوفد المرافق.

وبعد اللقاء، شدّد هيل على التزام بلاده بدعم لبنان، لافتاً إلى أنّ "الشعب اللبناني يعاني لأنّ القادة فشلوا بإلتزاماتهم وبحلّ المشاكل الإقتصادية".

وأكّد أنّ "هناك إمكانيّة اليوم لتشكيل حكومة قادرة على وقف الإنهيار وإجراء الإصلاحات، وستحصل على دعمنا".

وأعرب هيل عن استعداد واشنطن "لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف"، مشيراً إلى أنّ "هذا الاتفاق سيعود بفوائد اقتصادية على لبنان".

واعتبر هيل أنّ "حزب الله والنشاطات غير الشرعية تمنع قيام دولة سالمة وإيران تمول ذلك"، مشدّداً على أنّ أميركا "لن تترك أصدقاءها".