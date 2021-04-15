لبنان

وزير التربية يعلن مواعيد عودة التعلّم المدمج والامتحانات الرسمية

Lebanon 24
15-04-2021 | 11:48
A-
A+
Doc-P-813138-637540840855191926.jpg
Doc-P-813138-637540840855191926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي، العودة إلى التعليم المدمج اعتباراً من 21 نيسان، لافتاً إلى أنّ هذه العودة ستكون على 3 مراحل تبدأ الأولى يوم 21 نيسان لطلاب صفوف الثانوية العامة بفروعها الأربعة، تليها صفوف الشهادة المتوسطة في 5 أيار. 

وأعلن المجذوب "أنّنا قررنا إجراء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة بجميع فروعها حضورياً بدءاً من نهار الإثنين 26 تموز 2021، أمّا امتحانات الشهادة المتوسطة فستكون مدرسياً مع بعض الاستثناءات وتبدأ في 12 تموز".

وأكّد المجذوب أنّ "مستوى المسابقات سيكون مدروساً وعادلاً ومنطقياً والامتحانات لن تكون شكلية كما صوّرها البعض". 

وشدد المجذوب على أنّ "هدفنا الأساسي عدم تضييع العام الدراسي وعدم الذهاب إلى المجهول وحماية العام بكلّ الإمكانات الموجودة، وسنعمل على حماية التلامذة من خلال تدابير وقائية مشددة".

وأعلن أنّه "تمّ توقيع قرارات التقليص النهائي للمناهج بعد تعديل بسيط اقترحه المجلس التربوي".

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2021-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2021-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:59 | 2021-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:13 | 2021-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:06 | 2021-04-15
14:00 | 2021-04-15
13:56 | 2021-04-15
13:43 | 2021-04-15
13:39 | 2021-04-15
13:36 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website