وزير التربية يعلن مواعيد عودة التعلّم المدمج والامتحانات الرسمية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي، العودة إلى التعليم المدمج اعتباراً من 21 نيسان، لافتاً إلى أنّ هذه العودة ستكون على 3 مراحل تبدأ الأولى يوم 21 نيسان لطلاب صفوف الثانوية العامة بفروعها الأربعة، تليها صفوف الشهادة المتوسطة في 5 أيار.

وأعلن المجذوب "أنّنا قررنا إجراء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة بجميع فروعها حضورياً بدءاً من نهار الإثنين 26 تموز 2021، أمّا امتحانات الشهادة المتوسطة فستكون مدرسياً مع بعض الاستثناءات وتبدأ في 12 تموز".

وأكّد المجذوب أنّ "مستوى المسابقات سيكون مدروساً وعادلاً ومنطقياً والامتحانات لن تكون شكلية كما صوّرها البعض".

وشدد المجذوب على أنّ "هدفنا الأساسي عدم تضييع العام الدراسي وعدم الذهاب إلى المجهول وحماية العام بكلّ الإمكانات الموجودة، وسنعمل على حماية التلامذة من خلال تدابير وقائية مشددة".

وأعلن أنّه "تمّ توقيع قرارات التقليص النهائي للمناهج بعد تعديل بسيط اقترحه المجلس التربوي".