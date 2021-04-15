سرقة كابلات كهربائية ومعدات زراعية في مغدوشة.. وهذا ما طلبه رئيس البلدية

تنشط في الآونة الاخيرة اعمال السرقة في بلدة مغدوشة الجنوبية وذلك بشكل يومي من قبل مجهولين ينفذون أعمالهم ليلاً.

فقد أقدم مؤخرا مجهولون على سرقة كابلات كهربائية ومعدات زراعية من منطقة الوعر تابعة للدكتور هشام حايك الذي عمل على تقديم بلاغ بحق مجهولين.

الى ذلك، اكد رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان ان شرطة البلدية تنفذ دوريات نهاراً وليلاً في كافة البلدة لضبط الأمن وقمع المخالفات والحفاظ على السلامة العامة .

وطلب التواصل مع البلدية عند الاشتباه بأي تحركات لأشخاص غرباء عن المنطقة أو الإشتباه بمن تسوله نفسه القيام بالسرقة أو الإخلال بالأمن أو السلامة العامة، كما والابلاغ عند حصول سرقات لتتبع السارقين بواسطة كاميرات المراقبة التي وضعت حديثا والتي تغطي معظم مفاصل البلدة.