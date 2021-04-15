لبنان

الجيش: طيران ليلي للقوات الجوية بين قواعدها

Lebanon 24
15-04-2021 | 12:29
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم القوات الجوية، بتاريخ 15/ 4/ 2021 اعتبارا من الساعة 19.45 ولغاية الساعة 24.00، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، بيروت، القليعات ورياق".
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