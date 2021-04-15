الجيش: طيران ليلي للقوات الجوية بين قواعدها

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"ستقوم القوات الجوية، بتاريخ 15/ 4/ 2021 اعتبارا من الساعة 19.45 ولغاية الساعة 24.00، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، بيروت، القليعات ورياق".