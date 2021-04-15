لبنان

هيل من السرايا: الإدارة الأميركية قلقة إزاء عدم تشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
15-04-2021 | 12:34
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السرايا، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، ترافقه السفيرة دوروثي شيا، والمساعدان دانييل نيومن وبنجمن أمبوري، في حضور مستشار الرئيس دياب السفير جبران صوفان.


ونقل هيل "قلق الإدارة الأميركية إزاء عدم تشكيل حكومة جديدة"، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.


وأكد الرئيس دياب "حاجة البلاد إلى تشكيل حكومة لمعالجة مختلف الأزمات، والشروع بورشة إصلاحات،انطلاقا من الخطة التي وضعتها حكومته".
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