هل يشارك لبنان في التجارب السريرية للقاحيْن كوبييْن؟

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، السفير الكوبي في لبنان ألكسندر بيييسر موراغا Alexander Pellicer Moraga، وتناول البحث التطور الحاصل في إنتاج اللقاحات الكوبية، وإمكان مشاركة لبنان في التجارب السريرية.

وقد لفت الوزير حسن في خلال اللقاء إلى أن" لبنان معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية للتجارب السريرية، ويمكنه المشاركة في هذه التجارب للتعاون مع الشركات المنتجة، وتعزيز فرص حصول لبنان على المزيد من اللقاحات بعد التأكد من فعاليتها وأمانتها وتأمينها في أقرب فترة زمنية ممكنة".

وأوضح السفير الكوبي اثر اللقاء، أن "النقاش تركز على إمكان مشاركة لبنان في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحين الكوبيين Soberana 02 وAbdalla".

واكد أنه "سيتابع الإتصالات اللازمة في هذا المجال بين وزارتي الصحة في كلا البلدين في مهلة أسبوعين كحد أقصى، وإذا ما تم التوافق وتأمين الكميات المطلوبة من الجرعات، تبدأ التجارب السريرية في لبنان".

وتابع: "ان التجارب التي تم إجراؤها حتى الآن والتي شملت مئة وخمسين ألف شخص في كوبا، ومئة وخمسين ألف شخص في إيران، ومئة وخمسين ألف شخص في فنزويللا لم تظهر أعراضا جانبية خطرة"، مضيفا أن "لقاح Soberana 02 فعال في جرعتين أو ثلاث، ولقاح Abdalla فعال في جرعتين".

كما أشار السفير الكوبي إلى أن "بلاده، وفي حال لم يتم الإتفاق على مشاركة لبنان في التجارب السريرية، سترسل، في مرحلة لاحقة، الملف العلمي لكل من اللقاحين إلى اللجنة العلمية والفنية في وزارة الصحة العامة لدراستهما وإعطاء الرأي في شأن إذن الإستخدام الطارئ".