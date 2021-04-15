لبنان

إرشادات هامة من الدفاع المدني الى المواطنين والمقيمين

Lebanon 24
15-04-2021 | 13:39
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:

"أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا دافئا نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى حار وجاف اعتبارا من يوم السبت نتيجة تأثير كتل هوائية حارة مترافقة برياح خماسينية تكون ذروتها على لبنان يوم الاثنين المقبل، ما قد يؤدي إلى ذوبان الثلوج وارتفاع مستوى مياه الأنهر، لذا تنبه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بإرشاداتها حرصا على سلامتهم وتدعوهم إلى اتخاذ الإحتياطات التالية:

* الإبتعاد عن ضفاف الأنهر حين يكون التيار سريعا جراء ذوبان الثلوج.
* عدم السباحة في الأنهر والبحيرات وبرك الري الزراعية.
* عدم القفز من الأماكن العالية خصوصا في المواقع الصخرية.
* مراقبة الأولاد ومنعهم من الإقتراب من ضفاف الأنهر أثناء إقامة النزهات في الطبيعة.
* عند التجول على متن القارب في مياه البحيرات يجب عدم الوقوف داخله والتأكد من إرتداء سترة النجاة.
* الإتصال فورا على رقم الطوارئ 125 عند حصول أي حادث".
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