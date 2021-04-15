لحوم من دون تاريخ صلاحية ولا تستوفي شروط النظافة في هذه المنطقة (صور)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان:



بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود واستكمالاً لحملة سلامة الغذاء، وفي إطار الرقابة الدورية وعمليات الكشف التي تقوم بها بلدية بيروت علىالقطاعات الغذائية في العاصمة بهدف ضمان جودة الأغذية وضبط المواد الفاسدة التي تصنّع وتخزّن فيها، دهم مراقبو مصلحتَي المسالخ والمؤسّسات المصنّفة بمؤازرة مخابرات الجيش وفوج حرس مدينة بيروت مستودعاً في منطقة صبرا، يُستثمر لحفظ وتوزيع اللحوم حيث تبين بعد الكشف عليه أنه غير مرخص ولا يستوف شروط النظافة والسلامة العامة، ويحتوي كميات كبيرة من اللحوم مخزنة في أكياس من دون تاريخ صلاحية وموضبة على أرضية البرادات بطريقة تخالف شروط التوضيب، إضافة الى عدد من رؤوس الماشية دون طمسها.

وقد تم تسطير محضر ضبط بحق مستثمر المستودع الذي لم يبرز المستندات التي تظهر مصادر اللحوم المخزنة والمؤسسات التي يتعامل معها ويزودها باللحوم.إزاء هذه المعطيات، أصدر المحافظ عبود قراراً قضى بإقفال برادات اللحوم وختمها بالشمع الأحمر، حفاظاً على الصحة العامة وضماناً لسلامة المستهلكين.