لبنان

وزني يرسل قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 لرئاسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
15-04-2021 | 15:07
A-
A+
Doc-P-813202-637540963977747221.jpg
Doc-P-813202-637540963977747221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 إلى مجلس النواب. كما أودعت مديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية وبناء على توجيهات وزير المالية قطع الحساب، ديوان المحاسبة بتاريخ الخميس 15/04/2020.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2021-04-15
16:14 | 2021-04-15
16:09 | 2021-04-15
16:08 | 2021-04-15
16:01 | 2021-04-15
15:46 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website