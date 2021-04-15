مكتب المشرفية: إحالة موظف إلى التفتيش المركزي

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفية في بيان، أنه و"بناء على الإخبار المقدم من قبل النائب المحامي زياد أسود بتاريخ 15/4/2021 في تمام الساعة 1:55 بعد الظهر، في تغريدة له على "تويتر"، اتخذ الوزير المشرفية قرارا بإحالة الموظف المذكور إلى التفتيش المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".