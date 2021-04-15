لبنان

مكتب المشرفية: إحالة موظف إلى التفتيش المركزي

Lebanon 24
15-04-2021 | 15:14
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفية في بيان، أنه و"بناء على الإخبار المقدم من قبل النائب المحامي زياد أسود بتاريخ 15/4/2021 في تمام الساعة 1:55 بعد الظهر، في تغريدة له على "تويتر"، اتخذ الوزير المشرفية قرارا بإحالة الموظف المذكور إلى التفتيش المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
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