فُقد في نهر الجوز.. البحث مستمر عن الشاب "هادي"

تواصل عناصر وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني عمليات البحث منذ مساء أمس عن الشاب هادي أنطوان الحكيم (مواليد 1987) المفقود في مجرى نهر الجوز في كفرحلدا في قضاء البترون وحتى الآن لم يتم العثور عليه، فيما وجدت ثيابه على ضفة النهر. وتستمر عمليات البحث على امتداد النهر وضفافه من كفرحلدا نزولا حتى مصبه على الشاطئ البتروني.

