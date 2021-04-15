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لبنان
فُقد في نهر الجوز.. البحث مستمر عن الشاب "هادي"
Lebanon 24
15-04-2021
|
15:18
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تواصل عناصر وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني عمليات البحث منذ مساء أمس عن الشاب هادي أنطوان الحكيم (مواليد 1987) المفقود في مجرى نهر الجوز في كفرحلدا في قضاء البترون وحتى الآن لم يتم العثور عليه، فيما وجدت ثيابه على ضفة النهر. وتستمر عمليات البحث على امتداد النهر وضفافه من كفرحلدا نزولا حتى مصبه على الشاطئ البتروني.
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