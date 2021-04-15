اقدم على سرقة دراجتين آليتين.. وهكذا وقع في قبضة الامن

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:بتاريخ 11-4-2021، تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهِر شخصًا مجهول الهوية يقوم بسرقة دراجة آلية من محلّة حارة حريك.على الأثر، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات، تمكّنت فصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه بالتاريخ ذاته، ويُدعى:- ح. ز. (مواليد عام 1993، لبناني)بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليتي سرقة دراجتَين آليتَين من المحلة المذكورة، وذلك بتاريخ 9-4-2021، وباع إحداها الى شخصٍ، العمل جارٍ لتوقيفه.أُودع الموقوف القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتّحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.