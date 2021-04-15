لبنان

في الهرمل.. ختم محطات بالشمع الاحمر

Lebanon 24
15-04-2021 | 16:01
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جال فريق من وزارة الاقتصاد بمؤازرة دورية من مفرزة بعلبك القضائية، على عدد من محطات الوقود في منطقة الهرمل والبقاع الشمالي، وتم بناء لاشارة المحامي المالي القاضي هشام القنطار إغلاق محطات وختمها بالشمع الأحمر لعدم التزامها بالسعر الرسمي لمادتي المازوت والبنزين.
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