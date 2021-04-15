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لبنان
حالات إيجابية برحلات إضافية وصلت إلى بيروت
Lebanon 24
15-04-2021
|
16:33
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 13 نيسان، وأظهرت النتائج وجود ثلاث عشرة (13) حالة إيجابية.
وجاءت النتائج كالتالي:
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
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