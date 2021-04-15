لبنان

بيان هام من جمعية المصارف.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
15-04-2021 | 18:57
A-
A+
Doc-P-813279-637541099239906865.jpg
Doc-P-813279-637541099239906865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي:
"تفيد الأمانة العامة لجمعية مصارف لبنان أنه، بعد مراجعة إحصاءات المصارف العاملة، تبيّن أنه في خلال العامين الدراسيَّيْن 2019- 2020 و2020-2021 ، قامت المصارف بتحويلات مالية الى الطلاب اللبنانيّين في الخارج بقيمة إجمالية قدرها 240 مليون دولار أميركي، وقد استفاد من هذه التحويلات زهاء 30 ألف طالب لبناني توافرت فيهم الشروط المطبَّقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:58 | 2021-04-15
19:58 | 2021-04-15
19:47 | 2021-04-15
19:38 | 2021-04-15
19:35 | 2021-04-15
19:20 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website