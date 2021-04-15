هيل يزور الراعي ويسلمه مذكرة.. ماذا تضمنت؟

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دافيد هيل، ترافقه السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرضوا "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتم تأكيد ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تباشر بالاصلاحات".



وأبدى هيل "اهتماما بطروحات الراعي ومواقفه"، واستمع منه إلى "شرح مفصل حول الحياد والمؤتمر الدولي".



وأكد الراعي "ضرورة ألا تأتي الحلول بنتيجة المفاوضات في المنطقة على حساب لبنان".



وسلّم هيل مذكرة تضمنت المواضيع المذكورة، إضافة الى موضوع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وضرورة تطبيق القرارات الدولية ودعم لبنان لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية الخانقة.





أبو سليمان

وكان الراعي استقبل، قبل الظهر، الوزير السابق كميل أبو سليمان، الذي تحدث بعد اللقاء عن تخوف "الراعي واستيائه مما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد واستغرابه لهذا التأخير في تشكيل الحكومة في حين أن البلد يعيش أزمة كبيرة".



وأشار أبو سليمان إلى أنه "أطلع صاحب الغبطة على الخطة التي طرحها للخروج من الازمة المالية، والتي تتضمن ست نقاط أساسية"، مؤكدا أنها "ممر إلزامي لأي برنامج مع صندوق النقد الدولي"، مشددا على "ضرورة الإسراع في تنفيذها سواء أكان عبر حكومة تصريف الأعمال أم الحكومة الجديدة التي يجب أن تشكل من اختصاصيين"، مؤكدا أن "كل تأخير يزيد الوضع تعقيدا".



خوري

كما استقبل الراعي سفير لبنان السابق لدى الكرسي الرسولي جورج خوري، وتم عرض الأوضاع العامة.



وتحدث خوري عن "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة فاعلة، إنقاذا للبنان من أزماته المتراكمة".



فاعليات

وكذلك، استقبل الراعي ألفريد رياشي، نديم البستاني، وفدا من آل كساب وآخر من رجال الاقتصاد والأعمال.