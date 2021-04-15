لبنان

تهنئة ومكافأة.. ما هو المركز الذي سيتسلمه الرائد نداف بعد إطلاق سراحه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-04-2021 | 19:38
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بعد إفراج القاضي طارق  البيطار عن عدد من الموقوفين في قضية تفجير مرفأ بيروت ومنهم الرائد في أمن الدولة جوزف الندّاف الذي كان مسؤول مركز أمن الدولة في المرفأ ، علم موقع "لبنان24" من مصادر أمنية مطلعة بأن الرائد الندّاف سوف يُعاد الى المركز نفسه، وبمعنى آخر أنه سيبدأ دوامه منذ الإثنين حيث كان يخدم في مرفأ بيروت.

وتفيد مصادر مطلعة أن إبقاء النداف في هذا المكان وهذا المنصب هو بمثابة تهنئة من المديرية العامة لأمن الدولة له لأنه لم يتقاعس وقام بواجباته بالإبلاغ عن هذه مواد النيترات المتفجرة التي كانت في مرفأ بيروت وأن القضاء أطلق سراحه.

 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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