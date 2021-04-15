لبنان

في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة

Lebanon 24
15-04-2021 | 19:58
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غرّدت الاعلامية زينة الراسي عبر "تويتر": "اليوم واخيرا انربحت الجائزة الكبرى باللوتو اللبناني وقيمتها اكتر من ١٠ مليار و ٦٠٠مليون ليرة  كاش ربحها شخص واحد من خلال sms بسيط. الف مبروك لسعيد الحظ وانشالله يكون بيستاهلها بهيك ظروف اقتصادية صعبة عم نعيشها للاسف بالبلد."

وهول هني الارقام الرابحة بسحب الليلة ل #اللوتو
والف مبروك لسعيد الحظ 🎉🎊 pic.twitter.com/wBJvqS1z0J

 

 

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