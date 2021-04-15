"ولعت" أمام سوبر ماركت بطرابلس.. "المواد المدعومة ليست السبب" فماذا حصل؟

وقع إشكال أمام إحدى السوبر ماركت في محلة الحاووظ أبي سمراء - طرابلس بين احد موظفي السوبر ماركت و بين المدعو "م.ص" على خلفية ركن سيارة، ليتطور الإشكال لاحقاً إلى إقدام الأخير على إطلاق النار في الهواء من مسدس حربي من دون وقوع إصابات ويفر بعدها إلى جهة مجهولة.وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة فيما العمل جارٍ على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.