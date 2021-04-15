وهبه يزور أثنيا ويلتقي نظيريه اليوناني والقبرصي

عقد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الذي وصل الى اثينا، قبل ظهر اليوم، اجتماعاً مغلقاً مع نظيريه اليوناني نيكوس دندياس والقبرصي نيكوس كريستودوليديس.

وناقش المجتمعون القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقدت بعد ذلك جولة محادثات موسعة حضرها أعضاء الوفود المرافقة وتم التأكيد على متانة العلاقات التي تربط الدول الثلاث وضرورة تعزيزها على كل الصعد، والعمل على متابعة التحضير للقمة الثلاثية الاولى لهذه الدول التي كان من المفترض أن تعقد العام الماضي في قبرص وتم تأجيلها بسبب جائحة الكورونا وذلك عبر استكمال الاجراءات العائدة للاتفاقات الثنائية والثلاثية التي سوف يتم التوقيع عليها خلال القمة.

وفي لقاء ثنائي، عرض وهبه مع نظيره القبرصي للعلاقات بين البلدين، كما زار البرلمان اليوناني حيث التقى رئيس مجموعة الصداقة اليونانية-اللبنانية في البرلمان اليوناني النائب باناغيس كاباتوس Panagis Kappatos، كما التقى رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية النائب كونستاتينوس جيوليكاس.