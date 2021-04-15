لبنان

سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله

Lebanon 24
15-04-2021 | 21:07
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كشفت معلومات قناة الـ "LBCI" أن "وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل استفسر عن الوضع المالي في لبنان، وقد أبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه غير راض عن جملة من القضايا المالية من بينها اطلاق المنصة المرتبطة بالدولار، لكونها لن تحل المشكلة، معتبراً أن "الحل يأتي من خلال تأليف حكومة فاعلة".
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