لبنان

الحريري التقى السفير اللبناني في روسيا

Lebanon 24
15-04-2021 | 21:22
A-
A+
Doc-P-813319-637541187632451209.jpg
Doc-P-813319-637541187632451209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري مساء اليوم في مقر إقامته في موسكو، سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار واطلع منه على المهمات التي تقوم بها السفارة لتعزيز العلاقات بين البلدين واوضاع اللبنانيين المقيمين في روسيا.
مواضيع ذات صلة
واشنطن وموسكو تحذّران من عواقب تعطيل الحكومة
lebanon 24
16/04/2021 02:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير أوكراني يتهم موسكو بالتهديد "علناً" بتدمير كييف
lebanon 24
16/04/2021 02:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو ترد على طرد بولندا دبلوماسيين روس بطرد 3 دبلوماسيين بولنديين
lebanon 24
16/04/2021 02:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو: أبلغنا سفير الولايات المتحدة بأننا سنرد قريبًا على العقوبات الأميركية
lebanon 24
16/04/2021 02:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24

سعد الحريري

موسكو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:12 | 2021-04-16
00:56 | 2021-04-16
00:29 | 2021-04-16
00:17 | 2021-04-16
00:12 | 2021-04-16
00:06 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website