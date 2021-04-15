سفير لبنان لدى الجزائر عرض ووزير التعليم الجزائري اتفاقات الشراكة

عرض سفير لبنان لدى الجزائر محمد حسن مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان في مقر الوزارة، للعلاقات الثنائية بين البلدين ولسبل توسيع آفاق التعاون وبخاصة ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار إتفاقات الشراكة المبرمة بين البلدين في هذا الشأن.ونوه الوزير بـ "متانة العلاقات التي تربط الجزائر بلبنان"، وعبر عن رغبته في "توسيع أطر الشراكة بين الجانبين وبخاصة في المجالات الموكلة لقطاعه، باعتماد آلية مشتركة لتشجيع التعاون بين الجامعات الجزائرية واللبنانية، من خلال تبادل البرامج والخبرات وبخاصة في مجالي التكوين والأبحاث".وبدوره، عبر السفير عن "إعتزازه بالروابط المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين منذ عقود وعلى العلاقات التي تتسم بالعمق وتوافق الرؤى في مختلف المجالات"، وأشار إلى "أهمية رفع وتيرة التعاون والشراكة القائمة بين لبنان والجزائر وبالأخص في مجالات التكوين والأبحاث والنشر، لمجابهة مختلف التحديات الراهنة"، داعيا في هذا السياق إلى تعزيز التوأمة بين المؤسسات الجامعية في كلا البلدين، وتبادل الزيارات بين الباحثين والمكونين والطلاب في ما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".