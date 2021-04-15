تشكيل الحكومة وترسيم الحدود بين سليمان فرنجيه وهيل

أفاد "تيار المرده" في بيان، أن "رئيس التيار سليمان فرنجيه، التقى وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل، ترافقه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وعقدا لقاء في حضور النائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي، "تناول البحث في خلاله الأوضاع السياسية في شكل عام، وتشكيل حكومة جديدة إضافة إلى موضوع ترسيم الحدود والأوضاع المالية والإقتصادية الراهنة".