لبنان

حصانة موظف لم تسقط

Lebanon 24
16-04-2021 | 00:01
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لم تُسقط دولة كبرى الحصانة الدولية عن موظف كبير، رغم كل ما يُشاع من سجالات ودعاوى ضده، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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