لبنان

أسئلة عن أسباب وأهداف هبوط الدولار!

Lebanon 24
16-04-2021 | 00:06
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أحدث هبوط سعر الدولار إلى ما دون الـ12000 ليرة لبنانية أسئلة عن الأسباب والأهداف، تحسباً من المفاجآت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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