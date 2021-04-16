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لبنان
هيل جاء الى لبنان من أجل الضغط لتشكيل الحكومة
Lebanon 24
16-04-2021
|
00:17
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كشفت مصادر سياسية عبر "السياسة" الكويتية أن " وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل جاء خصيصاً الى لبنان من أجل الضغط لتشكيل الحكومة لأن هذا الأمر يشكل أولوية أميركية بالنسبة الى ملف لبنان"، مشيرة إلى أن "الأجواء الأميركية تقول بأن أي صدور لتعديل المرسوم 6433 ليست خطوة إيجابية".
واعتبرت ان :واشنطن هي مجرد وسيط لا تحسم الأمور، ويفترض بها الآن أن تعرف رأي إسرائيل، لكنها تعتبر أيضاً أنه ليس جيداً حصول تغيير دائم في الخرائط والموقف، كما أن واشنطن تعتبر أن لدى لبنان فرصة لتحسين وضعه المالي من خلال استخراج النفط والغاز، وإذا أضاع الفرصة، لا أحد يعرف ما هي الفرصة البديلة".
المصدر:
السياسة الكويتية
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