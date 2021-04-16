هل كرّس هيل المقاربة الترامبية للملف اللبناني؟

كتبت "الراي" الكويتية: "في أول الكلام المباشر حيال الملف اللبناني، أعطتْ إدارةُ الرئيس الأميركي جو بايدن إشاراتٍ واضحةً إلى أن مقاربتَه تبدأ من حيث انتهتْ سياسة دونالد ترامب، وعلى قاعدة التوازي بين الإصلاح الشامل ووضع حدّ للفساد عبر حكومةٍ قادرة وملتزمة بهذا المسار، وبين التصدي لمسألة حزب الله وما تعتبره واشنطن تغذّياً من انحلال مؤسسات الدولة والفساد وتغذيةً له لتمكين نفوذه بدعْمٍ من إيران.
ومن الشكل إلى المضمون، تَكامَلَتْ العناصرُ التي جعلتْ محطة الديبلوماسي الأميركي بالغة الأهمية في ما خص استشراف ثوابت واشنطن بإزاء الواقع اللبناني وإن مع غمْزٍ من أن التعاطي معه هو من ضمن تَشارُك مع حلفائها (الدوليين) في بُعده العقابي الذي لوّح به هيل بوجه معرْقلي تقدُّم أجندة الإصلاح.