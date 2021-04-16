لبنان

هيل أكّد استعداد بلاده في مساعدة لبنان

Lebanon 24
16-04-2021 | 00:56
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رأت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "لا تراجع في موقف رئيس الجمهورية في عدم التوقيع على مرسوم الحدود البحرية"، مشيرة إلى أنه "أبلغ وكيل وزير الخارجية الأميركية بالموقف اللبناني لجهة عدم التفريط بالحقوق وشرح له المقاربة الرسمية لهذا الملف متحدثا أيضا عن أحقية لبنان في تطوير موقفه وهذا الموقف اللبناني سينقله هيل إلى المعنيين".

وأوضحت المصادر أن "المسؤول الأميركي أكّد استعداد بلاده في المساعدة غير أن ما يجدر التوقف عنده هو كلام هيل عن الموضوع الحكومي والاستياء مما وصلت إليه الأزمة في لبنان والاتهام المباشر في سوء الإدارة في الوضع".

ولاحظت أنه "على الرغم من تكرار الموقف الأميركي حيال حزب الله إلا أن المسؤول الأميركي لم يضع تحفظات على الحكومة وهذه إشارة، فالمهم هو حكومة إصلاح ومعاقبة معرقلي الاصلاح".

المصدر: اللواء
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